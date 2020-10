Ako som do CORWIN SK a.s. priniesol hotovosť na kúpu bytu… a oni ma otočili vo dverách

Môj kamarát, fachman v oblasti online marketingu, mi po vyrozprávaní nasledujúceho príbehu povedal: "Kámo, chcel by som mal meno, ktoré spôsobí takú búrku ako to tvoje!" Pritom som doslova nikto, neznámy človiečik... Čo sa stalo?!

Skutočne som nikto. Ani omylom žiadna (negatívna) celebrita, dokonca ani len mediálne známy človek. Moje meno snáď eviduje iba úzka skupinka ľudí, ktorí podobne ako ja majú čosi dočinenia s erotickým priemyslom. Napriek tomu mi môj zmienený priateľ s úžasom v očiach a možno aj jemnučkým náznakom závisti (v tom najlepšom zmysle slova) v tvári povedal vyššie citované.

Pritom ja som si iba chcel kúpiť byt na bývanie

Našiel som rozostavaný Guthaus, developerský projekt spoločnosti CORWIN SK a.s. Dal som dokopy hotovosť, aby som si ušetril ťahanice s hypotékou. Vybral som si spomedzi voľných a teda ponúkaných na predaj byt podľa mojich predstáv. Prišiel som sa k developerovi informovať na detaily, ktoré mi z ich webovej prezentácie neboli 100 %-ne jasné. A dohodol som si termín podpisu rezervačnej zmluvy.

Nadšený z celej situácie, našliapaný endorfínom a radosťou z črtajúceho sa bývania podľa môjho gusta, napísal som blog o bytovom dome Guthaus a zapojil som sa do diskusie na istom fóre, kde sa debatuje o stavbách a kde má aj táto svoju vlastnú tému.

V nasledujúce predpoludnie ergo deň pred termínom podpísania dohody o rezervácii mi

prišiel mail, kde mi zástupca CORWIN SK a.s. vysvetlil,

že - citujem do písmenka, iba s pridaním troch chýbajúcich čiarok, nakoľko som copywriter a nedá mi ignorovať gramatické chyby (kompletnú komunikáciu mám odloženú, prirodzene):

"... píšeme Vám v reakcii na diskusiu, ktorú ste vyvolali svojim verejným oznámením o kúpe bytu v projekte Guthaus. Tá sa, žiaľ, pomerne rýchlo rozšírila medzi našich ďalších klientov, ktorí sa taktiež rozhodli pre bývanie v Guthaus. Od včerajšieho dňa sme konfrontovaní s ich obavami, ktoré spomínaná diskusia vyvolala. Existujúci zákazníci sa

cítia zneistení a rovnaké riziko vnímame i do budúcnosti,

u potenciálnych záujemcov, ktorí si ešte len robia prieskum, a táto diskusia môže negatívne ovplyvniť ich budúce rozhodnutie. Nespochybňujeme tým váš záujem kúpiť si byt v Guthaus iba na osobné účely a sme radi, že benefity tohto projektu oceňujete. V minulosti sme sa však v takomto prípade vždy rozhodli nechať si radšej ujsť obchodnú príležitosť, a to bez ohľadu na to, o aký prípad šlo. Preto i teraz sme sa rozhodli, že vo vašom prípade k uzatvoreniu zmluvy, bohužiaľ, nebudeme môcť pristúpiť."

Bol som teda preventívne vysánkovaný z reálneho obchodu

za € 212.000 a to za účelom potenciálne zabrániť hypotetickým budúcim odstúpeniam od úmyslu... atď. Ani sám tej formulácii v podstate nerozumiem, môj racionálny mozog to akosi odmieta spracovať. Len preto, lebo sa volám Andy Morávek, pôsobím - už len v legálnej oblasti - v erotickom priemysle a bol som v dávnej minulosti za jednu jeho zložku stíhaný. Pričom ale register trestov mám čistý...

Isto, developer má nespochybniteľné právo niečo podobné urobiť. Rovnako ja mám nespochybniteľné právo dať o tom vedieť čitateľom tohto blogu. Spísal som to podstatne podrobnejšie, samozrejme. Mnohé detaily príbehu sa sem kvázi nezmestili, no sú celkom zaujímavé. Tu je kompletný text s úplne všetkými podrobnosťami príbehu ako taká kvázi recenzia spoločnosti CORWIN SK a.s. na mojom vlastnom webe.

Je mi jasné, že ak na tomto mieste náhodou vznikne nejaká diskusia, tak

len málokto sa mi nevysmeje a nepoteší sa.

Z faktu, že mne, parchantovi zločineckému bola odopretá kúpa vysnívaného bývania. Lebo takí prosto my, Slováci sme a tak nejako to vyzeralo aj v zmienenom dnes už zmazanom fóre. Aj to ma však poteší. Pretože ja rád urobím iným radosť aj na môj vlastný úkor. Ide len o potenciálne budúce bývanie a ako hovorieva moja mamička: "Takých ešte bude, než sa oženíš…!"

Veď stavia sa toho v hlavnom meste dosť. Napokon, aj preto som sa sem po dvoch rokoch vrátil z Košíc. Kúpu (v hotovosti) na rozdiel od CORWIN SK a.s., keď aj len v objeme rádovo do 250 tisíc eur neodmietne veľa iných developerov. Resp. jeden neodmietol celkom jednoznačne. Ale písať o tom radšej nebudem.